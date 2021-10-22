На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье

22.10.2021 15:00

Выплаты на общую сумму 9 миллионов гривен согласовали члены комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, на очередном заседании 22 октября. Об этом сообщает ДонОГА.

Во время заседания, которое состоялось под председательством заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, было рассмотрено 39 заявлений на получение компенсаций от жителей сел Шумы, Широкино и Гранитное, а также городов Мироновский, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и других населенных пунктов. Решением комиссии согласованы выплаты по 37 делам на общую сумму 9 миллионов гривен, еще два дела направлены на доработку в органы местного самоуправления.