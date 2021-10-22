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СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО
В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов махинаций с выплатами пенсий для жителей временно оккупированной части Луганской области. По данным спецслужб, деньги перечислялись так называемым мертвым душам, то есть людям, умершим во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что это схема стала возможной, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных властей воспользовались этим.
«Поэтому пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и «чиновники ЛНР», — отметили в СБУ.
Средства, которые начислялись «мертвым душам» на карточки, они переводили в наличные через так называемые «финансовые центры». Значительный процент от этих незаконных операций поступал в «бюджет» оккупационной власти в виде «налогов».
Сейчас отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки «переселенцев», которые умерли, — аннулированы.
Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области возвращено более 10 млн гривен.
Теги: Донбасс, махинации, СБУ, ОРДЛО, пенсии
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