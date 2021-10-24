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С 25 октября в ОРДО вводятся дополнительные карантинные ограничения
Глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о внесении изменений в «режим повышенной готовности», который усиливает карантинные ограничения в подконтрольных группировке районах.
В частности, устанавливается запрет на проведение «досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, развлекательных центрах и на аттракционах».
Указано, что этот запрет не касается посещения кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций и клубных учреждений при условии заполнения посадочных мест не более 50% и наличия у посетителей одного из следующих документов:
- о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19;
- о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19;
- отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 (дата выдачи документа не должна превышать трех календарных дней).
Также при заполняемости не более 50% разрешена работа кафе, ресторанов и других заведений общепита. Не запрещены занятия физкультурой на свежем воздухе, посещение спортклубов, фитнес-центров, бассейнов, проведение ярмарок.
В то же время, до 15 ноября 2021 года в ОРДО запрещается проведение спортивных соревнований.
Также запрещается пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения одного из родителей (опекуна).
«Документом» установлены и другие ограничительные меры.
Данный «указ» вступает в силу с 25 октября.
Теги: Донбасс, указ, карантин, ОРДО, COVID-19
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