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В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ
В оккупированном боевиками Донецке завершилось длившееся неделю блокирование штаб-квартиры СММ ОБСЕ. Об этом сообщает Радио Свобода.
К "протестующим" приехал "глава администрации" Донецка Алексей Кулемзин, который предложил свернуть "стихийный" протест и перевести его в соцсети из-за нововведенных карантинных ограничений на территории ОРДО.
"Российская Федерация уходит на карантин, у нас ситуация схожая. Сегодня "главой ДНР" Денисом Пушилиным подписан "указ" о тех мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения распространения коронавируса. Люди болеют, болеют тяжело, больницы переполнены, риск распространения возрастает ...
Тем более, что вам удалось достичь результата - миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, начала проводить совместные мероприятия, и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИДы Российской Федерации и Донецкой народной республики, поэтому я предлагаю свернуть этот палаточный лагерь и продолжить акцию в соцсетях", — сказал он.
Теги: Донецк, Донбасс, ОБСЕ, разблокировка
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