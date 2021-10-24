За сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранены двое воинов

24.10.2021 10:00

С начала минувших суток российские наемники на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции, ранены двое наших военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", - говорится в утренней сводке.

Отмечается, что неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.