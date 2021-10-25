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На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации
На железнодорожном вокзале Краматорска сегодня открылся пункт массовой вакцинации от COVID-19, пишет Восточный проект.
Только за час работы в нем сделали прививку 25 человек. Это жители Краматорска, Славянска, Лимана и других населенных пунктов области.
По словам начальника горздравотдела Краматорска Андрея Петриченко, прививку может сделать любой желающий житель Украины в возрасте от 18 лет. Вакцину можно выбрать на свое усмотрение.
«Мы решили открыть пункт вакцинации на вокзале, потому что здесь большое скопление людей. И люди будут иметь возможность провакцинироваться без предварительной записи. Сейчас налицо вакцины CoronaVac и Pfizer. Вакцинироваться имеют возможность не только жители города, но и все желающие. Таким образом, в Краматорске работают три пункта массовой вакцинации - на территории автовокзала, "Эпицентра" и вокзала», - сказал Петриченко.
Пункт вакцинации будет работать пока с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.30. В 14.30 прекращается прием пациентов. В течение 30 минут медработники наблюдают за состоянием пациентов.
Пункт вакцинации находится со стороны перрона, с правой стороны вокзала.
Теги: Донбасс, Краматорск, вакцинация, железнодорожный вокзал
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