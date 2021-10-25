Сегодня на Донетчине в полном объеме начнется отопительный сезон

25.10.2021 11:00

В Донецкой области сегодня в полном объеме должен начаться отопительный сезон. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.

"На сегодняшний день в области уже работает 315 котельных. Они обеспечивают теплом 1642 жилых домов и 465 объектов социальной сферы. В частности, 206 детских садов, 162 школы, 97 больниц. А в полном объеме отопительный период (по решениям органов местного самоуправления и военно-гражданских администраций населенных пунктов области) начнется 25 октября", — говорится в сообщении.