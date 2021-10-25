Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО из-за коронавируса отменили "патриотический" велопробег

25.10.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО из-за коронавируса отменили "патриотический" велопробег

В ОРДО в связи с новыми карантинными ограничениями отменили запланированный на сегодня "праздничный" велопробег, сообщил так называемый "мэр" неподконтрольного Украине Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В связи с изменениями, внесёнными в Указ Главы ДНР от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима повышенной готовности», велопробег, посвящённый Дню Флага Донецкой Народной Республики, 25 октября 2021 г. не состоится", сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, отмена, велопробег, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх