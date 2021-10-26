Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном

26.10.2021 15:00

В Донецкой области российские наемники РФ обстреляли село Гранитное, в результате чего повреждены жилые дома и электросети. Об этом в Facebook сообщил глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

"Российско-оккупационные войска, в течение всей ночи и до десяти часов утра, вели обстрел села Гранитное. Использовали боеприпасы 120-мм калибра. Пострадали пять жилых домов. Повреждены электросети. К счастью жертв нет. Призываю жителей ограничиться пребыванием дома ради своей безопасности", - говорится в сообщении.