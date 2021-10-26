В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ

26.10.2021 12:00

Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля ВАЗ-21130 пострадали вследствие столкновения с внедорожником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба "ГАИ МВД ДНР".

"По уточненным данным, авария произошла в Кировском районе Донецка с участием автомобиля Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21130. В результате ДТП травмировано три человека – водитель ВАЗа и двое несовершеннолетних пассажиров. По данному инциденту ведется следствие", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне на западе столицы. В "ГАИ" информация о нем поступила в 16:50.