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В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ
26.10.2021 12:00
Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля ВАЗ-21130 пострадали вследствие столкновения с внедорожником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба "ГАИ МВД ДНР".
"По уточненным данным, авария произошла в Кировском районе Донецка с участием автомобиля Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21130. В результате ДТП травмировано три человека – водитель ВАЗа и двое несовершеннолетних пассажиров. По данному инциденту ведется следствие", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел накануне на западе столицы. В "ГАИ" информация о нем поступила в 16:50.
Теги: Донецк, Донбасс, ДТП, ОБСЕ, автомобиль
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