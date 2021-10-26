В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука

26.10.2021 16:00

Представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

"Учитывая сложившуюся в гуманитарной группе ситуацию, ДНР и ЛНР выступили с требованием к украинской стороне вывести Галину Третьякову из переговорного процесса, заменив ее профессиональным и договороспособным представителем. Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами", – отметила Морозова.

В свою очередь "руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР" Ольга Кобцева заявила: "В подтверждение готовности (к совместной работе – прим.) с господином Медведчуком мы повторили свое предложение, продублировали, о передаче ему или его уполномоченному лицу трех женщин со стороны республик".