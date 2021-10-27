- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности16:00
- В Бахмуте открылся центр личностного развития для молодежи из ОРДЛО14:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки11:00
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)08:00
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука16:00
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном15:00
Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки
За сутки, 26 октября, на Донбассе сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 27 октября.
В частности, около Гранитного сепаратисты четырежды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. В сторону Крымского сепаратисты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Майского противник дважды обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем. Возле Зайцева обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов. Позиции у Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя сепаратисты использовали беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17.
В результате действий сепаратистов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение - он находится в лечебном заведении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрелы, ООС
- На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня
- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы
- Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен
- В зоне ООС за сутки - 8 нарушений "тишины", погиб мирный житель и ранен украинский воин
- На Донбассе за сутки 13 обстрелов, есть погибший и раненый
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности16:00
- В Бахмуте открылся центр личностного развития для молодежи из ОРДЛО14:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки11:00
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)08:00
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука16:00
- В Украине пройдут клинические испытания двух новых COVID-вакцин17:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона15:00
- Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе14:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1911:00
- "Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)10:00
- На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб09:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе
- Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука
- На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)