Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности

27.10.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности

На территории пгт Очеретино Покровского района Донецкой области состоялось открытие Центра безопасности граждан. На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.
Новый Центр безопасности граждан поможет быстро реагировать на экстренные вызовы, а также решать вопросы защиты населения и территории общины.
"Сегодня мы открываем уже 16-й Центр безопасности Донецкой области. Эта область является лидером по их количеству. Центры безопасности в территориальных общинах объединят функции усиления общественной безопасности, защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций и предоставления экстренной медпомощи. Цель – круглосуточное реагирование на запрос об экстренной помощи в промежуток времени до 20 минут", - заявил премьер.
Специалисты Центров безопасности тушат пожары, ликвидируют чрезвычайные ситуации, поддерживают публичную безопасность и порядок.
Всего на территории Донетчины  планируется создать 28 Центров безопасности граждан.



Теги: Донбасс, премьер-министр, безопасность, центр, открытие, Покровский район
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх