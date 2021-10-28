Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске

28.10.2021 12:00

Во время рабочей поездки на Донетчину Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Центр массовой вакцинации, развернутый на автовокзале в Краматорске, сообщает пресс-центр ДонОГА.

«Мы ехали сюда, внепланово остановились, зашли в пункт вакцинации в одной из поликлиник. Люди вакцинируются, все работает. Донетчина очень сознательно подходит к вакцинации», – отметил Денис Шмигаль.

Глава правительства напомнил, что 95% госпитализированных больных COVID-19 – это невакцинированные люди. «Поэтому при каждой возможности призываю всех граждан Украины – вакцинируйтесь! Это единственный путь остановить эпидемию и пандемию», – сказал премьер.