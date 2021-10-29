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Архив - Донецкая область

В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья

29.10.2021 17:00
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В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья

Спасатели завершили работы по восстановлению пострадавших от обстрелов жилых домов в прифронтовой зоне Донецкой области в рамках второго этапа. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Ремонтные работы проводились подразделениями ГСЧС из всех регионов Украины. В течение года им удалось восстановить более 800 домов вдоль всей линии разграничения.
Всего за весь период восстановительных работ отстроено более 3000 домов, которые получили повреждения в результате обстрелов.
В следующем году программа восстановления жилья будет продолжена.



Теги: Донбасс, жилье, восстановление
 
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