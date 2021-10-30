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Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов, ранены пять военных. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 30 октября.
Пострадаших госпитализировали, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Отмечается, что один раз сепаратисты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Так, вблизи Причепиловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, возле Новоселовки - из минометов калибра 82 мм.
В направлении Зайцево наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия, в направлении Катериновки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Возле Майорска и возле Новотошковского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе Станицы Луганской и Лебединского, и дважды возле Павлополя враг применил беспилотники, с помощью которых сбросили ВОГ-17.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
Украинские военные открывали ответный огонь.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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