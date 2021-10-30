В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»

30.10.2021 09:00

Селидовская громада стала первой на территории Донецкой области, где появились мультифункциональные спортивные площадки, построенные в рамках президентской программы «Здоровая Украина», сообщает пресс-служба ДонОГА.

Теперь все желающие могут укреплять здоровье на современных площадках, расположенных в городе Селидово по улице Карла Маркса, 8, в пгт Цукурино - по улице Центральной, 10а и в городе Украинск - по улице Богдана Хмельницкого, 10б.

Каждая мультифункциональная спортивная площадка в рамках программы «Здоровая Украина» сделана по единой модели – с резиновым покрытием размером 140 кв. м и такими элементами: спортивный комплекс с подвесной системой рукоятей, скамейка с упором для пресса, упор для отжима, брусья для отжима двойные, турник тройной, тумба для прыжков, лестница-рукоход, информационный стенд с QR-кодами.

Планируется, что в этом году появятся 150 таких площадок в 32 общинах Донбасса. Сейчас в работе 96 локаций: основы для установки оборудования готовятся в Краматорской, Мариупольской, Дружковской, Бахмутской, Славянской, Константиновской, Авдеевской, Мирноградской, Лиманской, Соледарской, Никольской, Кураховской, Северской, Часовоярской и Черкасской общин. Тренажеры устанавливаются на двух площадках в Авдеевке и одной площадке в Краматорске.