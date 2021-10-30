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В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»
Селидовская громада стала первой на территории Донецкой области, где появились мультифункциональные спортивные площадки, построенные в рамках президентской программы «Здоровая Украина», сообщает пресс-служба ДонОГА.
Теперь все желающие могут укреплять здоровье на современных площадках, расположенных в городе Селидово по улице Карла Маркса, 8, в пгт Цукурино - по улице Центральной, 10а и в городе Украинск - по улице Богдана Хмельницкого, 10б.
Каждая мультифункциональная спортивная площадка в рамках программы «Здоровая Украина» сделана по единой модели – с резиновым покрытием размером 140 кв. м и такими элементами: спортивный комплекс с подвесной системой рукоятей, скамейка с упором для пресса, упор для отжима, брусья для отжима двойные, турник тройной, тумба для прыжков, лестница-рукоход, информационный стенд с QR-кодами.
Планируется, что в этом году появятся 150 таких площадок в 32 общинах Донбасса. Сейчас в работе 96 локаций: основы для установки оборудования готовятся в Краматорской, Мариупольской, Дружковской, Бахмутской, Славянской, Константиновской, Авдеевской, Мирноградской, Лиманской, Соледарской, Никольской, Кураховской, Северской, Часовоярской и Черкасской общин. Тренажеры устанавливаются на двух площадках в Авдеевке и одной площадке в Краматорске.
Теги: Донбасс, здоровье, Селидово, строительство, спортплощадка
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