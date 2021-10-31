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"Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации

31.10.2021 17:00
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"Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации

Российская вакцина "Спутник Лайт", которую активно используют в ОРДЛО, должна использоваться только при ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
"В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации. Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V»", - сказал Мурашко.
Напомним, что вакцину "Спутник Лайт" летом текущего года завозили из России на оккупированный Донбасс и позиционировали как однодозовую, способную после однократной прививки обеспечить антиковидный иммунитет.



Теги: Россия, Донбасс, вакцина, ОРДЛО, COVID-19
 
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