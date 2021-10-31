- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
"Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации
Российская вакцина "Спутник Лайт", которую активно используют в ОРДЛО, должна использоваться только при ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
"В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации. Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V»", - сказал Мурашко.
Напомним, что вакцину "Спутник Лайт" летом текущего года завозили из России на оккупированный Донбасс и позиционировали как однодозовую, способную после однократной прививки обеспечить антиковидный иммунитет.
Теги: Россия, Донбасс, вакцина, ОРДЛО, COVID-19
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России
- Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
- «Военкомы» ОРДЛО отслеживают передвижение мужчин призывного возраста
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО
- «Крыма нам достаточно». Прилепин объяснил, почему РФ не присоединила ОРДЛО
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"15:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября11:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Украина перешла на зимнее время09:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября13:00
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе11:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе
- На этих выходных Украина перейдет на зимнее время
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине
- Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА