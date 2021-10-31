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В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)
Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз - в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По легенде, условные террористы решили освободить из следственного изолятора (СИЗО) своего подельника – боевика так называемых "ЛДНР". Для этого один из злоумышленников под видом адвоката проник в здание следственного изолятора и пронес взрывное устройство.
Террористы захватили заложников и выдвинули ряд требований, в том числе выделить им вертолет для побега на оккупированную территорию Донецкой области.
Бойцы спецподразделений силовых ведомств успешно провели силовую фазу - успешно нейтрализовали «террористов» и освободили «заложников», а «теракт» - предотвратили.
В учениях приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, подразделения Министерства юстиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.
Тренировки происходили в условиях, максимально приближенных к реальным.
Теги: Донбасс, Мариуполь, СБУ, учения
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