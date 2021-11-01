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Архив - Донецкая область

Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-19

01.11.2021 14:00
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Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-19

По состоянию на 1 ноября в Донецкой области занято уже 90% ковидных коек (госпитализированы 3504 человека с диагнозом COVID-19). Об этом свидетельствуют данные СНБО.
На втором месте оказалась Запорожская область - 81,4% (2627 человек), третье заняла Одесская область - 79,8% (3039 человек).
Самый низкий показатель заполненности COVID-отделений в Украине зафиксирован на Кировоградщине - 42,3% (338 человек).
Кроме того в Донецкой области 88,9% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Сумская область, где 83,3% больных нуждаются в кислородной поддержке, и Запорожская (81,5%).



Теги: статистика, госпитализация, область, COVID-19
 
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