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Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил боевую травму. С начала текущих суток соблюдается режим тишины. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что из 14 нарушений режима прекращения огня, четыре были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщается в утренней штаба.
По информации украинских военных, противник за сутки открывал огонь из гранатометов различных систем, минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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