- На Донбассе погиб украинский воин09:00
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-1914:00
- Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ08:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
На Донбассе погиб украинский воин
За прошедшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции украинских защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Недалеко от Светлодарска и Водяного, что на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Около Авдеевки наемники РФ вели огонь из минометов калибра 82 мм.
"На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
"По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
- Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот
- Вчера на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, погиб украинский воин
- На Донбассе за сутки 13 обстрелов, есть погибший и раненый
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен
- Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе
- В зоне ООС за сутки - 8 нарушений "тишины", погиб мирный житель и ранен украинский воин
- На Донбассе погиб украинский воин09:00
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса17:00
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-1914:00
- Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)12:00
- Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ08:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- Кабмин перечислил более 670 млн гривен на зарплаты шахтерам12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября11:00
- В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов10:00
- На Донбассе погиб украинский воин09:00
- Стали известны результаты выборов мэра Харькова08:00
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса17:00
- В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета16:00
- Арахамия рассказал о грядущих ротациях в Кабмине15:00
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-1914:00
- В Австралии разработали COVID-вакцину в виде пластыря13:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-19
- РФ выдвинула свои предложения по нормандской встрече
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"
- Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе