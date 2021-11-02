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Архив - Донецкая область

На Донбассе погиб украинский воин

02.11.2021 09:00
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На Донбассе погиб украинский воин

За прошедшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции украинских защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Недалеко от Светлодарска и Водяного, что на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Около Авдеевки наемники РФ вели огонь из минометов калибра 82 мм.
"На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
"По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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