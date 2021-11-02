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Названо число абитуриентов из ОРДЛО и Крыма, поступивших в украинские вузы
В Министерстве образования и науки сообщили, что со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования в текущем году на обучение было зачислено более двух тысяч студентов.
"С начала работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", созданных в 2016 году, вдвое увеличилось количество поступающих со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования: в текущем году на обучение было зачислено 2083 студента. В целях безопасности поступающих в рейтинговых списках и приказах о зачислении их фамилии шифровались", – отметил профильный министр Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
Поступающие из Донбасса предпочли следующие специальности: право – 111 человек; менеджмент – 86 человек; медицина – 79 человек; компьютерные науки – 77 человек; инженерия программного обеспечения – 73 человека. Соискатели образования из Крыма зачислены на специальности: компьютерные науки (21 человек), менеджмент (18 человек), медицина (18 человек), инженерия программного обеспечения (18 человек), право (15 человек).
Вступительная кампания продолжалась с 7 июня по 24 сентября.
Теги: Украина, Крым, ВУЗ, абитуриент, ОРДЛО
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