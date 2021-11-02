Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 1 ноября

02.11.2021 14:00

Сто тридцать три человека, прибывшие в ОРДО с подконтрольной Украине территории, прошли через гуманитарный коридор в Еленовке южнее Донецка в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что также в этом направлении проехало 31 транспортное средство. В направлении Украины пропущено столько же единиц транспорта и 160 человек.

В "ведомстве" добавили, что 120 человек обращались за помощью, из них трое – за медицинской.