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Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 1 ноября
02.11.2021 14:00
Сто тридцать три человека, прибывшие в ОРДО с подконтрольной Украине территории, прошли через гуманитарный коридор в Еленовке южнее Донецка в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что также в этом направлении проехало 31 транспортное средство. В направлении Украины пропущено столько же единиц транспорта и 160 человек.
В "ведомстве" добавили, что 120 человек обращались за помощью, из них трое – за медицинской.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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