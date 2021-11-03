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В "ДНР" анонсировали повышение зарплат и пенсий с 1 января 2022 года

03.11.2021 17:00
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В "ДНР" анонсировали повышение зарплат и пенсий с 1 января 2022 года

Повышение пенсий и зарплат планируется в ОРДО с января 2022 года. Об этом сегодня на круглом столе по вопросам реализации программы социально-экономического развития на 2022-2024 гг. в Донецке сообщил "врио министра труда и социальной политики ДНР" Денис Стрельченко.
"С 1 января 2022 года запланировано повышение пенсий на 20 процентов. Также планируется повышение зарплат на 25 процентам сотрудникам бюджетных организаций и учреждений. На данный момент все документы находятся на рассмотрении", – сказал Стрельченко.
Добавим, что на сегодняшний день размер минимальной пенсии в ОРДО составляет 6 571 рубль, заработной платы – 7460.



Теги: Донбасс, пенсия, зарплата, повышение, ОРДО
 
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