В "ДНР" анонсировали повышение зарплат и пенсий с 1 января 2022 года

03.11.2021 17:00

Повышение пенсий и зарплат планируется в ОРДО с января 2022 года. Об этом сегодня на круглом столе по вопросам реализации программы социально-экономического развития на 2022-2024 гг. в Донецке сообщил "врио министра труда и социальной политики ДНР" Денис Стрельченко.

"С 1 января 2022 года запланировано повышение пенсий на 20 процентов. Также планируется повышение зарплат на 25 процентам сотрудникам бюджетных организаций и учреждений. На данный момент все документы находятся на рассмотрении", – сказал Стрельченко.

Добавим, что на сегодняшний день размер минимальной пенсии в ОРДО составляет 6 571 рубль, заработной платы – 7460.