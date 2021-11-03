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Архив - Донецкая область

В МинВОТ рассказали о ходе вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма

03.11.2021 11:00
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В МинВОТ рассказали о ходе вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма

По состоянию на 1 ноября 8269 жителей ВОТ получили прививку от коронавируса на территории, подконтрольной украинской власти. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Запись на вакцинацию начата 03 июня 2021 года. Иммунизация осуществляется в одном из шести центров вакцинации населения и в пяти пунктах прививок, расположенных на подконтрольных украинскому Правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей в непосредственной близости к КПВВ.
По состоянию на 01.11.2021 на вакцинацию в общей сложности записано 3 471 человек, в том числе в Донецкой области - 193, в Луганской - 2 740, в Херсонской - 537 и в Харьковской - 1 (из них 674 провакцинированы, 2 202 ожидают вакцинации).



Теги: Донбасс, Крым, вакцинация, ОРДЛО, МинВОТ
 
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