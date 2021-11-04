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На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО
В Донецкой области задержана 23-летняя жительница Донецка, которую подозревают в содействии деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2021 года подозреваемая, получив задание от представителя НВФ "ДНР", приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками схрона с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все это она хранила в упаковках из-под муки на съемной квартире.
Помимо этого, подозреваемая должна была сфотографировать и снять на видео административные здания и прилегающие к ним территории. А также вести фото- и видеофиксацию служебных автомобилей, которые могли стать объектом террористического акта.
Сейчас фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 227 тысяч гривен.
Теги: Донбасс, подозреваемый, задержание, ОРДЛО, НВФ
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