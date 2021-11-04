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Архив - Донецкая область

В Славянске ввели почасовой график подачи воды

04.11.2021 15:00
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В Славянске ввели почасовой график подачи воды

В Славянске временно меняется режим предоставления услуги по водоснабжению, сообщает ВГА Славянска.
"КП "Словгорводоканал" сообщает, что в связи с 30-процентным сокращением подачи питьевой воды на Славянск от КП "Компания" Вода Донбасса "временно меняется режим предоставления услуг по водоснабжению повышательными водопроводными насосными станциями (ПВНС) на многоэтажные жилые дома центральной части города и график подачи воды", — говорится в сообщении.
Для центральной части города и микрорайонов, обслуживаемых фильтровальной станцией и ВНС № 4, вводится десятичасовой график подачи воды.
Так, вода будет подаваться с 5:00 до 10:00 и из 17:00 до 22:00.
Новый график начал действовать со второй половины дня 3 ноября.



Теги: Донбасс, Славянск, водоснабжение
 
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