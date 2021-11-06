В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка

06.11.2021 17:00

В Краматорске уже на следующей неделе на пассажирских маршрутах будут ходить новые автобусы. Об этом городской голова Александр Гончаренко сообщил на своей странице в фейсбуке.

В рамках договоренностей между Краматорским городским советом и предприятиями-автоперевозчиками о необходимости обновления подвижного состава, на следующей неделе на городские маршруты № 21, 30, 31 выходят 7 новых автобусов «Троянда».

Автобусы рассчитаны на 24 посадочных места, из них 4 для людей с инвалидностью, имеют цифровые информационные табло, звуковые системы оповещения, низкопрофильную заднюю площадка, окна с тонировкой от солнца.

"Еще через неделю ожидаем первую партию уже коммунальных автобусов. 27 новых машин заменят морально устаревших предшественников", — отметил Гончаренко.