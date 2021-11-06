В Песках открыли памятный знак воинам ООС

06.11.2021 15:00

В прифронтовом поселке Пески Донецкой области состоялось торжественное открытие памятного знака военнослужащим одной из бригад, личный состав которой обороняет населенный пункт от российского агрессора. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На граните высечены имена:

сержанта КУРАСОВА Евгения Александровича,

младшего сержанта СЕМЕНЯКИ Ярослава Владимировича,

старшего солдата ГОНАРА Андрея Николаевича,

солдата КОВАЛЕВСКОГО Ивана Ивановича,

солдата КОРОБЦОВА Сергея Александровича.

"Мы должны сделать все, чтобы память о собратьях жила вечно не только в наших сердцах, а в действиях, в продолжении начатого вместе дела - обороны Родины. Держите наше небо, братики! Вечная слава Героям!", - говорится в тексте сообщениии.