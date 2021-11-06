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Архив - Донецкая область

В Песках открыли памятный знак воинам ООС

06.11.2021 15:00
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В Песках открыли памятный знак воинам ООС

В прифронтовом поселке Пески Донецкой области состоялось торжественное открытие памятного знака военнослужащим одной из бригад, личный состав которой обороняет населенный пункт от российского агрессора. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
На граните высечены имена:
сержанта КУРАСОВА Евгения Александровича,
младшего сержанта СЕМЕНЯКИ Ярослава Владимировича,
старшего солдата ГОНАРА Андрея Николаевича,
солдата КОВАЛЕВСКОГО Ивана Ивановича,
солдата КОРОБЦОВА Сергея Александровича.
"Мы должны сделать все, чтобы память о собратьях жила вечно не только в наших сердцах, а в действиях, в продолжении начатого вместе дела - обороны Родины. Держите наше небо, братики! Вечная слава Героям!", - говорится в тексте сообщениии.



Теги: Донбасс, памятник, Пески, ООС
 
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