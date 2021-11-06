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За сутки в зоне ООС восемь обстрелов, ранен один боец
За прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один боец ВСУ ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 6 ноября.
Так, возле Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотное и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.
В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
Вблизи Лебединского позиции ВСУ попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Возле Талаковки велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А в районе Золотого-4 сепаратисты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.
Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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