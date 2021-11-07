Сутки в ООС: два нарушения "тишины", без потерь

07.11.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Вблизи Зайцево враг открывал огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Болотене сепаратисты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17", - говорится в сообщении.

На вооруженные провокации противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.