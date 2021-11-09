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Архив - Донецкая область

На Донетчине открылся Центр помощи в трудоустройстве ветеранам АТО/ООС

09.11.2021 16:00
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На Донетчине открылся Центр помощи в трудоустройстве ветеранам АТО/ООС

Консультационный центр по содействию занятости ветеранов АТО/ООС начал работу в Донецкой области. Об этом руководитель общественной организации "Агентство демократического развития Донбасса" Сергей Коваленко сообщил в комментарии корреспонденту "ОстроВа".
В нем бесплатно предоставляют консультации ментора по вопросам трудоустройства и занятости, проводят тесты на профориентацию и сопроводительные консультации по результатам тестирования для дальнейшей интеграции участников боевых действий в свое профессиональное развитие. Сделать это можно онлайн, через Skype и Zoom, мессенджеры или по телефону.
"Мы хотим улучшить уровень социальной защиты ветеранов на уровне местных громад и помочь им адаптироваться к мирной жизни. Консультации, обучение, посттренинговое сопровождение и психологическая поддержка – основные направления нашей деятельности", - рассказал Сергей Коваленко.
По его словам, в ближайшее время будет организовано 10 онлайн-вебинаров о том, как грамотно оформить резюме, подготовиться к собеседованию и вести себя на встрече с потенциальным работодателем.
Территориально Консультационный центр по содействию занятости ветеранов АТО/ООС расположен в Славянске по ул. Свободы, 6. Узнать о его работе больше также можно на странице в Фейсбуке или по телефону: 066 994 49 60 (Viber, Telegram).



Теги: Донбасс, Славянск, трудоустройство, АТО, ветераны, ООС
 
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