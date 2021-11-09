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Архив - Донецкая область

СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО

09.11.2021 15:00
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СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО

Служба безопасности Украины заблокировала незаконный механизм оформления социальных выплат жителям ОРДЛО, в том числе умершим. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.
По данным следствия, организовал схему житель Константиновки, бывший работник правоохранительных органов. Организаторы "схемы" успели нанести государству многомиллионный ущерб.
Злоумышленник подделывал необходимые документы на имя жителей временно оккупированных территорий и отдавал их в органы соцзащиты. Там его сообщники "способствовали приему" бумаг, даже без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты.
Незаконно начисленные выплаты поступали на банковские счета злоумышленников. Ежемесячно они присваивали в среднем 400 тыс. грн. Противоправная схема действовала больше года.
Правоохранители провели 11 обысков по местам фактического проживания участников группировки и в помещениях трех госструктур. В ходе обысков изъято:
- большое количество поддельной и официальной документации;
- электронные носители информации; мобильные телефоны; жесткие диски и персональные компьютеры с подтверждением противоправной деятельности;
- банковские карты, по которым осуществлялись выплаты, и записи с черной бухгалтерией.
Решается вопрос о сообщении о подозрении участникам сделки по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к сделке лиц.
Проверяется информация о финансировании незаконных вооруженных формирований через эту противоправную схему.
Разоблачение осуществляли сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.



Теги: Донбасс, СБУ, разоблачение, ОРДЛО, пенсии
 
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