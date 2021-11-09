В ОП анонсировали изменения в составе украинской делегации в ТКГ

09.11.2021 11:00

После перехода Алексея Резникова на работу в Минобороны к украинской делегации в трехсторонней контактной группе присоединится назначенная недавно на должность министра по вопросам реинтеграции Крыма и Донбасса Ирина Верещук. Об этом на брифинге сказал спикер президента Сергей Никифоров, передает LIGA.

"Делегация должна еще больше сосредоточится на решении гуманитарных и социальных вопросов", – сказал он.

Никифоров напомнил, что ранее первым заместителем главы делегации Украины был назначен Андрей Костин.

Офис президента подчеркнул важность освобождения незаконно удерживаемых лиц и налаживание работы КПП на линии соприкосновения.

Также в ОП отметили, что необходимо создать новую группу в ТКГ, которая будет работать над возвращением Украине контроля над границами.