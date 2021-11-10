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В оккупированном Донецке установили памятник Дзержинскому
10.11.2021 08:00
Группировка «ДНР» открыла в оккупированном Донецке памятник советскому деятелю, одному из организаторов «красного террора» Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.
Бюст установлен на территории бывшего Донецкого юридического института, где сейчас расположена «академии внутренних дел МВД ДНР». Сама «академия» при «ДНР» стала носить имя Дзержинского.
Теги: Донецк, Донбасс, памятник, Дзержинский
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