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Архив - Донецкая область

В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО

11.11.2021 09:00
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В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО

"Ощадбанк" продлит действие карт для пенсионеров, проживающих в ОРДЛО. Об этом сообщила представительница украинской делегации в социально-экономической подгруппе в Трехсторонней контактной группе Виктория Страхова в Фейсбуке.
"Мы планируем продлить действие карт Ощадбанка для пенсионеров, которые проживают в ОРДЛО. На данный момент они действуют до 1 января 2022 года", – написала она.



Теги: Донбасс, кредитная карта, Ощадбанк, срок, ОРДЛО, ТКГ
 
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