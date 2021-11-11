В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО

11.11.2021 09:00

"Ощадбанк" продлит действие карт для пенсионеров, проживающих в ОРДЛО. Об этом сообщила представительница украинской делегации в социально-экономической подгруппе в Трехсторонней контактной группе Виктория Страхова в Фейсбуке.

"Мы планируем продлить действие карт Ощадбанка для пенсионеров, которые проживают в ОРДЛО. На данный момент они действуют до 1 января 2022 года", – написала она.