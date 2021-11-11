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Жители прифронтовых районов Донбасса получат компенсацию за электроотопление
Жителям нескольких прифронтовых населенных пунктов увеличат размер субсидии на отопление, поскольку они вынуждены отапливать свое жилье электроэнергией. Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщила вице-премьер-министр — министер реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
В первый день, как Верещук заняла пост министра, к ней обратились депутаты от Донецкой области, представляющие поселок Зайцево и города Горняк, Красногоровка, Марьинка, Новогродовка, а также от Луганской области — село Трехизбенка Счастьенского района.
"Ситуация была следующей. Есть населенные пункты, которые находятся вблизи линии разграничения. И они из-за агрессии Российской Федерации утратили возможность получать тепло через газопроводы в силу того, что невозможно под обстрелами проводить ремонтные работы. Нас попросили посодействовать, чтобы домохозяйства, которые обеспечивают теплом свое жилье через электроэнергию, имели возможность не платить по высокому тарифу. То есть выше, чем 90 коп.", — описала ситуацию министр.
Для решения этой проблемы Кабмин подготовил постановление о том, чтобы увеличить размер субсидии для жителей этих населенных пунктов. Сейчас жители указанных прифронтовых районов получают субсидию в размере 700-1000 грн, а после принятия постановления они будут получать свыше 2,5 тыс. грн, так как обогрев жилья идет через электроэнергию, а иных источников тепла у людей нет.
Верещук также добавила, что за помощью могут обращаться и иные громады — либо через своих народных депутатов, либо напрямую к министру.
"У вас есть возможность сказать о своих проблемах. Мы будем реагировать на каждый ваш сигнал. Потому что вы знаете, что нужно делать там (в громадах, — ред.), а я знаю — что нужно и как нужно сделать здесь. Давайте объединим наши усилия, и поможем людям", — сказала она.
Теги: Донбасс, отопление, электричество, субсидия
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