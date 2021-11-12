Министр обороны и главком ВСУ отправились на передовую

12.11.2021 14:00

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный с рабочим визитом отправились в район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В частности, планируется ознакомиться с состоянием дел в военных подразделениях, привлеченных к мерам по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Помимо этого, министр и главком намерены рассмотреть проблемные вопросы, как военнослужащих, так и местного населения. И найти пути их решения.

После поездки будут проработаны механизмы усиления обороны Украины и противодействия гибридным угрозам со стороны РФ на Донбассе.