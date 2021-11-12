"Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)

12.11.2021 09:00

Проблема с выплатами на карты для переселенцев после 31 декабря 2021 года решена. Об этом вчера, 11 ноября, сообщила вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, отвечая на вопрос телеканала "Дом".

Глава министерства провела встречу с руководством "Ощадбанка", на которой была достигнута договоренность, что выплаты по картам переселенцев будут продолжены до апреля.

"Мы договорились: до 1 апреля мы продолжаем (действие карт, — ред.), потому что мы понимаем, что это проблема. И если проблема есть, нужно ее решить. Минюст, "Ощадбанк", и Министерство реинтеграции взялись решить эту проблему", — сообщила Верещук.