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"Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)

12.11.2021 09:00
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"Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)

Проблема с выплатами на карты для переселенцев после 31 декабря 2021 года решена. Об этом вчера, 11 ноября, сообщила вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, отвечая на вопрос телеканала "Дом".
Глава министерства провела встречу с руководством "Ощадбанка", на которой была достигнута договоренность, что выплаты по картам переселенцев будут продолжены до апреля.
"Мы договорились: до 1 апреля мы продолжаем (действие карт, — ред.), потому что мы понимаем, что это проблема. И если проблема есть, нужно ее решить. Минюст, "Ощадбанк", и Министерство реинтеграции взялись решить эту проблему", — сообщила Верещук.



Теги: кредитная карта, Ощадбанк, срок, ВПЛ
 
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