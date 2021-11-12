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Архив - Донецкая область

СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" НВФ "Оплот"

12.11.2021 12:00
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СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" НВФ "Оплот"

В Донецкой области задержана бывшая участница незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Женщина занималась "подбором кадров" для группировок, участвовавших в боевых действиях против сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, жительница Бахмута в 2014 году присоединилась к рядам российско-оккупационных войск. Злоумышленница входила в состав террористической группировки "Оплот".
"Находясь на "должности" стрелка, она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям. Затем она была назначена руководителем "отдела кадров", где среди основных задач был отбор "кандидатов" в группы боевиков. После конфликта с главарями группировки она покинула его ряды". Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту нахождения злоумышленницы правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются комплексные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.



Теги: Донбасс, СБУ, задержание, НВФ
 
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