Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный

12.11.2021 08:00

За сутки 11 ноября со стороны вражеских войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен военный. Об этом сообщает пресс-служба штаб ООС.

Возле Марьинки враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки была применена артиллерия калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкиного обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов также в сторону Крымского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.