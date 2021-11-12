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Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный
За сутки 11 ноября со стороны вражеских войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен военный. Об этом сообщает пресс-служба штаб ООС.
Возле Марьинки враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Новозвановки была применена артиллерия калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
В районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
У Троицкого вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Широкиного обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов также в сторону Крымского.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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