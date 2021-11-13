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Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый
За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военных, еще один был ранен, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 13 ноября.
"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставлена медицинская помощь и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как сообщается, сепаратисты использовали артиллерию калибра 122-мм, гранатометы разных систем, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, раненые, ООС
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