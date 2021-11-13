Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый

13.11.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый

За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военных, еще один был ранен, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 13 ноября.
"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставлена медицинская помощь и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как сообщается, сепаратисты использовали артиллерию калибра 122-мм, гранатометы разных систем, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, раненые, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх