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НВФ ОРДЛО обстреляли санитарные автомобили ВСУ и жилые дома в Невельском
В ночь на воскресенье в Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела сепаратистами санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 14 ноября.
Указано, что в направлении Невельского велся огонь из минометов калибра 120-мм
"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.
Кроме того, в результате этого же обстрела в поселке пострадали по меньшей мере четыре частных дома. Два из них - уничтожены полностью. Все поврежденные дома, о которых известно в настоящее время, расположены на улице Молодежной. Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал.
При этом за прошедшие сутки, 13 ноября, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня противником, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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