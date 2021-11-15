В ОРДЛО назвали стоимость "прописки" на территории РФ

15.11.2021 10:00

Всего за 15 тысяч рублей жителей оккупированного Донбасса могут незаконно зарегистрировать в Каменском районе Ростовской области РФ. Об этом сообщает Телеграм-канал "Донбасский кейс".

Отмечается, что такое "приобретение", которое обещают "бизнесмены" по продаже подобного рода услуг с сомнительной законностью, позволит получать жителям ОРДЛО российские социальные выплаты и другие преимущества, доступные только россиянам с постоянной пропиской.

"Бизнес явно процветает, ведь это выгодно и хозяевам недвижимости в Ростовской области, и посредникам, и получателям регистрации. Если верить ежедневным сводкам МВД ЛНР, то каждый рабочий день в Ростовскую область отправляется 600 новых граждан РФ - получать свеженькие паспорта. И в этих паспортах нет отметки о регистрации на территории государства, давшего им гражданство. Потенциально это 600 новых клиентов для получения фальшивой прописки. Цифра впечатляет: с "новых русских" можно стричь по 9 млн рублей ежедневно!", - написал автор канала.