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В ОРДО анонсировали прибытие четверти миллиона доз вакцины "Спутник Лайт"
15.11.2021 11:00
Российский гуманитарный конвой 25 ноября доставит в Донецк 250 000 доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сегодня сообщили в "минздраве ДНР".
"В составе очередного гуманитарного конвоя из РФ 25 ноября 2021 года ожидается поставка 250 000 доз вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" для иммунизации жителей республики", – сказано в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, вакцина, ОРДО, COVID-19
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