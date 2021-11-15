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Женщинам Донетчины предлагают гранты на IT-обучение
Женщины из Донецкой области могут получить гранты до 25 тысяч гривень на оплату IТ-обучения в рамках конкурса от французской гуманитарной организации ACTED. Об этом сообщает ОстроВ.
Обучение предусматривает краткосрочные и интенсивные курсы (от 3 до 12 месяцев) IT-направления: изучение языков программирования, Front-end, Back-end, тестирование, компьютерная графика, дизайн и других, которые непосредственно относятся к программированию и разработке программного продукта.
Участие в грантовом конкурсе могут принять женщины старше 18 лет, являющиеся переселенками или проживающими в Донецкой и Луганской областях. Обучение может проходить оффлайн или онлайн.
В первую очередь, гранты будут предоставляться категориям населения, имеющим социальные и финансовые критерии уязвимости:
- женщины-главы домохозяйств с несовершеннолетними детьми (независимо от присутствия или отсутствия мужчины в семье);
- лица (женщина или мужчина) с инвалидностью;
- женщины, которые ухаживают за пожилыми людьми / людьми с инвалидностью / людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями;
- родители (женщина или мужчина) – одиночки;
- безработные женщины, образование которых не позволяет найти работу в районах, пострадавших от вооруженного конфликта;
- женщины, потерявшие работу/постоянный доход в результате конфликта или факторов, связанных с COVID-19;
- безработные женщины с инженерным образованием, которое уже не актуально в связи с преимуществом других прогрессивных отраслей или с закрытием предприятий.
Оплата обучения будет осуществляться непосредственно ACTED путем перечисления средств поставщику учебных услуг.
Скачать заявку и дополнительные условия предоставления грантов можно по ссылке. Конечный срок подачи заявок – 30 ноября.
Для получения дополнительной информации просят обращаться по телефонам: 099 071 27 69, 095 741 34 37, 093 211 06 04.
Теги: женщина, IT-специалист, обучение, гранты
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