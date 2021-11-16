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Более 270 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору в Еленовке 15 ноября
16.11.2021 13:00
Сто пятнадцать человек и 21 транспортное средство в понедельник, 15 ноября, прибыли в ОРДО с подконтрольной Украине территории через гуманитарный коридор в Елевновке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается также, что на подконтрольную Украине территорию проследовало 160 человек и 29 единиц транспорта.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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