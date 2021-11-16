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Путин уравнял товары из ОРДЛО с российскими
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Об этом сообщает официальный портал правовой информации РФ.
Путин поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в ОРДЛО. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.
"Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", — говорится в указе.
В документе отмечается, что решение об оказании поддержки было принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
Теги: Путин, указ, товар, ОРДЛО
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