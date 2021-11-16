Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО запустили автобусный маршрут в Великий Новгород

16.11.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО запустили автобусный маршрут в Великий Новгород

Новый автобусный маршрут Горловка – Великий Новгород – Донецк открыт в ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса".
Там добавили, что из Горловки автобус отправляется в 7:45, из Великого Новгорода в 11:30 согласно установленному графику по дням. На обратном пути прибывает в Донецк на автовокзал "Южный".
Расписание и стоимость проезда можно уточнить в кассах и на сайте ГП "Автовокзалы Донбасса".



Теги: Донбасс, Горловка, автобус, Великий Новгород
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх