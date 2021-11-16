В ОРДО запустили автобусный маршрут в Великий Новгород

16.11.2021 14:00

Новый автобусный маршрут Горловка – Великий Новгород – Донецк открыт в ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса".

Там добавили, что из Горловки автобус отправляется в 7:45, из Великого Новгорода в 11:30 согласно установленному графику по дням. На обратном пути прибывает в Донецк на автовокзал "Южный".

Расписание и стоимость проезда можно уточнить в кассах и на сайте ГП "Автовокзалы Донбасса".