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В ОРДО запустили автобусный маршрут в Великий Новгород
16.11.2021 14:00
Новый автобусный маршрут Горловка – Великий Новгород – Донецк открыт в ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса".
Там добавили, что из Горловки автобус отправляется в 7:45, из Великого Новгорода в 11:30 согласно установленному графику по дням. На обратном пути прибывает в Донецк на автовокзал "Южный".
Расписание и стоимость проезда можно уточнить в кассах и на сайте ГП "Автовокзалы Донбасса".
Теги: Донбасс, Горловка, автобус, Великий Новгород
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